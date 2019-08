Europei Tuffi 2019 – Chiara Pellacani in finale dei 3 metri: brutta prova di Elena Bertocchi

Chiara Pellacani raggiunge la finale dei 3 metri degli Europei di tuffi 2019: l’azzurra chiude settima. Male Elena Bertocchi che termina in 18ª posizione

Solo un’azzurra nella finale dei 3 metri femminili agli Europei di tuffi in corso di svolgimento nelle acque di Kiev. Chiara Pellacani chiude settima la sua prova con un punteggio di 271.65 e stacca il pass per la finalissima del pomeriggio. Resta l’amaro in bocca invece per la prova di Elena Bertocchi, costellata di troppi errori: la seconda azzurra in gara chiude diciottesima raccogliendo 217.95 punti. La russa Ilinykh (289.75) ha chiuso al primo posto davanti alla britannica Torrance (288.45) e all’olandese Jansen (283.80).

Valuta questo articolo