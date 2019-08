Europei Pallavolo 2019 – Tris Italia! Anche il Belgio si inchina: terzo successo per le azzurre

Terza vittoria in tre gare per l’Italia agli Europei di Pallavolo femminili 2019: le azzurre superano il Belgio in 3 set

Dopo le vittorie convincenti di Portogallo e Ucraina, l’Italia continua il suo percorso vincente agli Europei di Pallavolo 2019 mettendosi in tasca il terzo successo in altrettante gare. Le ragazze di coach Mazzanti superano il Belgio in 3 set, con i parziali di 25-18 / 25-21 / 25-23. L’Italia batte una diretta concorrente al passaggio del turno e, con una partita in più rispetto alla Polonia impegnata contro l’Ucraina questa sera, si porta in testa al Gruppo B con 9 punti totalizzati in 3 gare.

