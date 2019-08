Europei Pallavolo 2019 – Che spettacolo le ragazze terribili! La Slovenia asfaltata in 3 set, l’Italia agli ottavi

Azzurre spettacolari agli Europei di Pallavolo 2019: quarta vittoria consecutiva per Egonu e compagne, staccato il pass per gli ottavi di finale

Prosegue a punteggio pieno il percorso delle azzurre della pallavolo agli Europei 2019: l’Italia di Mazzanti ha mandato al tappeto la Slovenia in un match ricco di spettacolo. Dopo un inizio un po’ sotto tono, Paola Egonu e compagne sono riuscite a riprendere in pugno la situazione e portarsi a casa la quarta vittoria consecutiva in scioltezza.

Ottima prestazione di Cristina Chirichella, mvp del match, ben supportata da Sorokaite e Sylla. Un’Italia compatta e motivata, che stacca il pass per gli ottavi di finale della competizione europea: le azzurre devono solo definire la loro posizione e lo faranno nell’attesissima sfida di dopodomani contro la Polonia, dopo della quale si conoscerà l’avversaria dell’Italia per la prossima fase degli Europei.

