Europei Pallavolo 2019 – Sconfitta indolore per l’Italia contro la Polonia: le azzurre strappano 2 set e il primo posto

Italia sconfitta 3-2 dalla Polonia nell’ultima sfida del Gruppo B: le azzurre chiudono il girone al primo posto grazie ai due set guadagnati

L’obiettivo era strappare due set, vincere sarebbe stata solo la ciliegina sulla torta. Poco male per l’Italia femminile che sfiora l’en plein nel Gruppo B degli Europei di Pallavolo 2019, ma chiude il girone con 4 vittorie e 1 sconfitta. L’unico ko arriva in serata, contro la Polonia che batte le azzurre 3-2 in rimonta (25-14 / 19-25 / 13-25 / 25-21 / 15-12). Sconfitta indolore per l’Italia che aveva solo bisogno di aggiudicarsi due set per blindare il primo posto nel girone. Agli ottavi l’Italia affronterà la Slovacchia.

