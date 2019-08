Europei Pallavolo 2019 – Italia super! Ucraina travolta in 3 set: secondo successo per le azzurre

Secondo successo in altrettante partite per l’Italia agli Europei di Pallavolo femminile 2019: le azzurre superano in 3 set l’Ucraina

Dopo la vittoria in 3 set all’esordio sul Portogallo, l’Italia trova un altro convincente successo nella seconda giornata degli Europei di Pallavolo femminile 2019. Le azzurre, presenti nel Gruppo B, superano in 3 set l’Ucraina dominando l’incontro. Paola Egonu e compagne si impongono con il punteggio di 16-25 / 18-25 / 10-25. Attualmente le azzurre si trovano al secondo posto in classifica insieme a Polonia e Belgio.

Valuta questo articolo