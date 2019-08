Europei di Pallavolo 2019 – Le azzurre a Bratislava: domenica gli ottavi di finale, l’Italia sfida la Slovacchia

Campionato Europeo 2019: l’Italia a Bratislava, domenica l’ottavo con la Slovacchia

Concluso il girone di Lodz, la nazionale italiana femminile ha raggiunto oggi Bratislava, una delle sedi dove verranno disputati gli ottavi di finale del Campionato Europeo 2019. Domenica 1 settembre le vice campionesse mondiali scenderanno in campo all’Ondrej Nepela Arena, impianto da 10.000 posti, per affrontare le padrone di casa della Slovacchia: match tramesso in diretta da RaiSport+HD.

Chirichella e compagne, nonostante il primo posto nella pool B, hanno dovuto trasferirsi da Lodz a causa della regola seconda la quale le nazioni organizzatrici hanno diritto a disputare gli ottavi in casa: secondo lo schema stabilito, infatti, la Polonia avrebbe dovuto affrontare la Slovacchia. Sempre in Slovacchia si disputerà l’ottavo di finale tra Russia e Belgio (ore 15), le formazioni vincitrici delle due sfide di Bratislava si affronteranno nel quarto di finale in programma a Lodz (mercoledì 4 settembre). Al termine della prima fase le ragazze di Mazzanti hanno ottenuto 4 successi e 13 punti, incassando l’unica sconfitta ieri sera contro la Polonia. La Slovacchia allenata dal tecnico italiano Marco Fenoglio, invece, si è classificata al terzo posto della pool D (3 vittorie e 2 sconfitte), dietro a Germania e Russia.

Nella loro storia Italia e Slovacchia si sono incontrate solo due volte e in entrambi i casi a vincere sono state le azzurre. La nazionale tricolore dopo il suo arrivo a Bratislava ha svolto nel pomeriggio una seduta pesi, mentre domani prenderà confidenza con l’impianto di gioco. Alle ore 15 è in programma il media meeting con allenatori e capitani, al quale prenderanno parte Davide Mazzanti e Cristina Chirichella. Negli altri ottavi, tutti in programma domenica 1 settembre, la Serbia se la vedrà ad Ankara con la Romania, mentre al Turchia con la Croazia. A Budapest scenderanno in campo l’Olanda contro la Grecia e l’Azerbaijan con la Bulgaria, mentre a Lodz andranno in scena Germania-Slovenia e Polonia-Spagna. Dagli 8 incontri usciranno i nomi delle formazioni che prenderanno parte ai Quarti (4 settembre), equamente divisi tra Lodz e Ankara. Semifinali e finali saranno ospitati dalla capitale turca nel week-end del 7-8 settembre.

IL CALENDARIO DELL’EUROPEO 2019



OTTAVI DI FINALE (1 settembre)

WEF 01 (Ankara) – Serbia-Romania (ore 16)

WEF 02 (Ankara) – Turchia-Croazia (ore 18.30)

WEF 03 (Budapest) – Olanda-Grecia (ore 16)

WEF 04 (Budapest) – Azerbaijan-Bulgaria (ore 18.30)

WEF 05 (Bratislava) – Italia-Slovacchia (ore 18) diretta RaiSport+HD

WEF 08 (Bratislava) – Russia-Belgio (ore 15.30) diretta RaiSport+HD

WEF 06 (Lodz) – Polonia-Spagna (ore 20.30)

WEF 07 (Lodz) – Germania-Slovenia (ore 18).

QUARTI DI FINALE (4 settembre)

WQF 01 (Ankara) – Vincitrice WEF 01 – Vincitrice WEF 04

WQF 02 (Ankara) – Vincitrice WEF 02 – Vincitrice WEF 03

WQF 03 (Lodz) – Vincitrice WEF 05 – Vincitrice WEF 08

WQF 04 (Lodz) – Vincitrice WEF 06 – Vincitrice WEF 07

SEMIFINALI (7 settembre, Ankara)

Semifinale 1 – Vincitrice WQF 1 – Vincitrice WQF 3

Semifinale 2 – Vincitrice WQF 2 – Vincitrice WQF 4

FINALI (8 settembre, Ankara)

Finale 3°-4° posto

Finale 1°-2° posto

