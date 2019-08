Europei Ciclismo – Italia di bronzo nel Mixed Relay, gli azzurri sul podio dietro Olanda e Germania

Prima volta nella storia per questa specialità agli Europei di ciclismo, l’Olanda si prende l’oro davanti a Germania e Italia

Seconda medaglia per l’Italia in questa giornata di apertura degli Europei di Alkmaar 2019, gli azzurri conquistano infatti il bronzo nell’inedita specialità del Mixed Relay, entrata per la prima volta a far parte della rassegna continentale. La medaglia d’oro se l’aggiudicano i padroni di casa dell’Olanda, che si impongono con quindici secondi di vantaggio sulla Germania. Bella la prova della selezione italiana, formata da Edoardo Affini, Manuele Boaro e Davide Martinelli tra gli uomini e Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Silvia Valsecchi tra le donne.

Questa la classifica finale:

1 Olanda 52’49”

2 Germania +15″

3 Italia +1’25”

4 Belgio +2’22”

5 Francia +2’25”

“Una soddisfazione – dice il CT Cassani – Tutti gli azzurri hanno corso davvero bene. Una gara che ha rappresentato una prova generale per i prossimi mondiali. Valuteremo anche con i ragazzi, in vista proprio dei mondiali, la loro disponibilità. Per ora festeggiamo questa medaglia“.

A dare voce agli azzurri impegnati nella staffetta è Edoardo Affini, in gara domani, giovedì 8 nella crono individuale élite: “Una bella esperienza ed una soddisfazione per tutti. Una medaglia che rinforza il morale. Le due Nazioni da battere hanno confermato la loro forza, rispettando i pronostici, ma anche noi abbiamo dimostrato sintonia e determinazione“.

