Europei Ciclismo 2019 – Evenepoel è medaglia d’oro nella crono élite, luccica il bronzo di Edoardo Affini

Il corridore belga si impone nella crono maschile élite, precedendo il danese Asgreen e l’italiano Edoardo Affini. Solo sesto Filippo Ganna

Quarta medaglia per l’Italia ai Campionati Europei di ciclismo, in corso di svolgimento ad Alkmaar. Edoardo Affini conquista il bronzo nella prova a cronometro élite, chiudendo terzo alle spalle di Remco Evenepoel e di Kasper Asgreen. L’italiano beffa per pochi centesimi lo svizzero Kung, regalandosi un ottimo risultato personale.

Il successo va al fenomeno della Deceuninck-QuickStep, che sale sul tetto d’Europa fermando il tempo sui 24’55”. Un riferimento cronometrico impossibile da battere per i suoi avversari, considerando i diciotto secondi di differenza con la medaglia d’argento Asgreen. Sesto tempo invece per Filippo Ganna, che fallisce il podio per due secondi, dovendosi dunque accontentare della sesta piazza.

