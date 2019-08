Europei Ciclismo 2019 – Ilse Pluimers vince la prova in linea femminile Juniores, decima Sofa Collinelli

Doppietta olandese ad Alkmaar con la Pluimers che taglia il traguardo davanti alla connazionale Van Rooijen, decima invece Sofia Collinelli

Niente medaglia per l’Italia nella prima prova in linea degli Europei di Alkmaar, nella categoria Juniores femminile si impone Ilse Pluimers che si laurea così campionessa continentale. L’olandese sfrutta l’attendismo del gruppo e si lancia in solitaria negli ultimi dieci chilometri, tagliando così per prima il traguardo davanti alla connazionale Sofie Van Rooijen e alla francese Kristina Nenadovic.

Male le atlete italiane in gara, la migliore tra le azzurre è Sofia Collinelli, che chiude al decimo posto al comando del gruppo delle battute. Brutta caduta infine per Camilla Alessio che, nei primi chilometri, ha battuto la testa contro le transenne mentre era impegnata ad affrontare una curva verso sinistra.

