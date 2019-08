Europei Ciclismo 2019 – Argento per Elisa Cecchini nella prova élite, l’azzurra beffata dall’olandese Pieters

L’atleta di casa beffa Elena Cecchini e Lisa Klein in volata, prendendosi la medaglia d’oro nella categoria élite femminile

Primo argento per l’Italia agli Europei di ciclismo in corso ad Alkmaar, a conquistarlo è Elisa Cecchini che chiude al secondo posto la prova élite femminile. L’atleta azzurra non riesce a vincere lo sprint a tre con l’olandese Pieters e la tedesca Klein, dovendosi accontentare del secondo gradino del podio e dunque della medaglia d’argento.

Una prova comunque convincente quella di Elisa Cecchini, rimasta sempre nel gruppo delle migliori, fino agli ultimi chilometri di gara. Purtroppo la volata della padrona di casa non lascia scampo all’azzurra, che regala comunque l’ennesima medaglia all’Italia in questa rassegna continentale.

