Europei Ciclismo 2019 – Doppietta danese nella crono U23, decimo posto per l’azzurro Antonio Puppio

Price-Pejtersen e Berg regalano una splendida doppietta alla Danimarca nella crono U23 agli Europei di Alkmaar, decimo posto invece per Puppio

Dominio della Danimarca nella cronometro U23 agli Europei di ciclismo di Alkmaar, medaglia d’oro per Johan Price-Pejtersen che firma lo strepitoso crono di 25′ 53″. Alle sue spalle si piazza il connazionale Mikkel Bjerg, che completa così il trionfo danese con il tempo di 26′ 04″, precedendo lo svizzero Stefan Bisseger e costringendolo ad accontentarsi del bronzo per soli due secondi. Decima posizione invece per Antonio Puppio, distante di ben 49 secondi dal vincitore danese. Solo diciannovesimo infine Matteo Sobrero, che chiude la sua prova cronometrata con un gap di 1′ 17″ da Price-Pejtersen.

