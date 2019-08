Europei Ciclismo 2019 – Il programma di venerdì 9 agosto, cominciano le prove in linea

Scattano oggi le prove in linea agli Europei di ciclismo di Alkmaar, si comincia in mattinata con la categoria Juniores femminile per proseguire con U23 femminile e Juniores maschile

Giornata molto importante agli Europei di ciclismo in corso di svolgimento ad Alkmaar, cominciano oggi le prove in linea e l’Italia si presenta ai nastri di partenza da favorita in tutte e tre le competizioni in programma. Si comincia alle ore 9 con la categoria Juniores femminile, il percorso prevede sei giri del circuito cittadino lungo 11.5 km, per un totale dunque di 69 km. Le azzurre al via saranno: Camilla Alessio, Giorgia Catarzi, Sofia Collinelli, Lara Crestanello, Eleonora Gasparrini e Matilde Vitillo.

Alle ore 12 invece sarà il turno della gara in linea U23 femminile, in questo disciplina l’Italia potrà contare su atlete di alto calibro come Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster, Elena Pirrone e Katia Ragusa. Qui saranno otto invece i giri da percorrere, che portano il totale a 92 km di gara.

Nel pomeriggio infine tocca agli uomini, in particolare agli atleti Juniores, che affronteranno lo stesso percorso delle donne ma con un totale di dieci giri, dunque 115 km. L’Italia schiera sei atleti: Yuri Brioni, Davide Cattelan, Francesco Della Lunga, Andrea Piccolo, Tomas Trainini e Edoardo Zambanini.

Il programma di venerdì 9 agosto

09.00-11.00 Juniores femminile – prova in linea (69 km)

12.00-15.00 U23 femminile – prova in linea (92 km)

16.00-19.00 Juniores maschile – prova in linea (115 km)

