Europei Ciclismo 2019 – Il programma di mercoledì 7 agosto: cronometro juniores e l’esordio della staffetta mista

Prendono il via gli Europei di Ciclismo 2019. Il programma di mercoledì 7 agosto, day one della rassegna europea, vedrà in scena le due cronometro juniores e la staffetta mista

Estate di grande ciclismo in Olanda con gli Europei 2019 che terranno compagnia agli appassionati dal mercoledì 7 a domenica 11 agosto. Quest’oggi, nella giornata d’apertura della rassegna europea di Alkmar, scenderanno in pista gli juniores con le due cronometro. Nella gara femminile, in programma dalle 9:00 alle 10:30, l’Italia schiera Camilla Alessio, argento iridato lo scorso anno, e Sofia Collinelli; in quella maschile ci saranno invece Andrea Piccolo e Antonio Tiberi, bronzo iridato ed europeo nel 2018.

Alle 14:30 ci sarà invece la tanto attesa novità di questa edizione, la staffetta mista. La prova consiste in una cronometro a squadre su due giri di circuito, per un totale di 44.8 km. Inizialmente partiranno 3 uomini e quando il secondo taglierà il traguardo sarà la volta di 3 donne: arrivata la seconda del terzetto verrà preso il tempo. Per l’Italia saranno in gara Edoardo Affini, Manuele Boaro, Davide Martinelli, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Silvia Valsecchi.

Programma Europei Ciclismo 2019 Mercoledì 7 agosto:

9.00-10.30 Cronometro donne Juniores

11.15-12.45 Cronometro uomini Juniores

14.30-16.30 Staffetta mista

