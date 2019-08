Europei Ciclismo 2019 – Pioggia e sfortuna fermano le azzurre della cronometro juniores: Alessio e Collinelli giù dal podio

Camilla Alessio chiude quarta, Sofia Collinelli sesta nella prova a cronometro juniores femminile degli Europei di Ciclismo 2019: Shirin Van Androoij vince l’oro

Si conclude con l’amaro in bocca per l’Italia la prima prova degli Europei di Ciclismo 2019 di Alkmar. La cronometro femminile juniores non sorride alle due azzurre impegnate in gara, entrambe terminate ai piedi del podio. Camilla Alessio corre sotto la pioggia che ne rallenta la prova: l’azzurra chiude solo quarta e sfiora un meritato podio. Sesta posizione invece per Sofia Collinelli. L’oro va a Shirin Van Androoij che supera la russa Aigul Gareeva. Bronzo a Wilma Olausson.

