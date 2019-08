Europei Ciclismo 2019 – Elena Pirrone di bronzo nella cronometro U23: Paternoster crolla nel finale

Elena Pirrone vince la medaglia di bronzo nella cronometro U23 degli Europei di Ciclismo 2019: amaro in bocca per Letizia Paternoster che crolla nel finale di gara

Nella prima gara odierna degli Europei di ciclismo 2019 arriva subito una medaglia per l’Italia. Elena Pirrone vince il bronzo nella prova a cronometro U23 femminile, piazzandosi alle spalle della tedesca Ludwig (oro) e della russa Novolodskaya (argento). Delusione per Letizia Paternoster che, dopo un’ottima prima frazione di gara, crolla nel finale finendo per ostacolarsi con la tedesca Heitzmann e resta fuori dal podio.

Valuta questo articolo