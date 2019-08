Europei Beach Volley – Tre coppie italiane alla fase ad eliminazione diretta: i risultati

Menegatti-Orsi Toth, Lupo-Nicolai e Rossi-Carambula sono le tre coppie azzurre che hanno staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta degli Europei di Beach Volley

Si è conclusa con un bilancio di tre coppie italiane ancora in gara la fase a gironi dei Campionati Europei di Mosca. Dopo il primo posto conquistato questa mattina da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth grazie al successo contro le polacche Kloda-Ceynova 2-1 (20-22, 21-14, 15-10), oggi pomeriggio la sconfitta di Lupo-Nicolai per mano degli olandesi Brouwer-Meeuwsen 0-2 (21-23, 18-21) è valsa il secondo posto per la coppia azzurra. I due atleti tricolori, dunque, saranno impegnati domani nel primo turno ad eliminazione diretta, proprio come Rossi-Carambula, usciti sconfitti questa mattina dalla sfida contro gli spagnoli Herrera-Gavira 2-0 (21-16, 21-16). Si ferma qui, invece, la corsa europea di Abbiati-Andreatta, che nella sfida decisiva di oggi non sono riusciti ad avere la meglio dei turchi Giginoglu-Gogtepe, cedendo per la terza volta di fila al tie-break 1-2 (15-21, 21-19, 13-15) e chiudendo al quarto posto nella pool.

