Europei Beach Volley 2019 – Nicolai e Lupo ai quarti di finale, fuori le altre coppie azzurre

I vice campioni olimpici hanno ottenuto un posto tra le migliori otto e domani proveranno a staccare il pass per la semifinale

Si è conclusa a Mosca la prima giornata di gare della fase ad eliminazione diretta, con i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai che hanno ottenuto un posto tra le migliori otto e domani proveranno a staccare il pass per la semifinale nella sfida delle 16 (ora italiana) contro i padroni di casa Semenov-Leshukov. Le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth non sono riuscite ad andare oltre il quinto posto, eguagliando il risultato ottenuto ad Amburgo nella rassegna mondiale, dopo la sconfitta rimediata contro le spagnole Liliana-Elsa 1-2 (20-22, 27-25, 11-15). Si fermano agli ottavi, invece, Rossi-Carambula, che hanno dovuto abbandonare il campo dopo il secondo set e sul punteggio di 1-1 a causa di un problema fisico riscontrato da Adrian Carambula. L’atleta italiano, infatti, ha accusato un risentimento dopo l’infortunio che gli aveva già causato qualche problema nei Mondiali di Amburgo, chiusi peraltro con un buon quinto posto.

Lupo-Nicolai sono tra i migliori otto della rassegna continentale

Prosegue il percorso dei vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai nei Campionati Europei di Mosca, dove, aiutati anche da un pizzico di fortuna hanno raggiunto i quarti finale in programma domani alle 16 italiane contro i padroni di casa Semenov-Leshukov. La gara potrà essere seguita in differita su Rai Sport il mattino seguente (ore 8).

Un risultato ottenuto al termine di una giornata nella quale, dopo aver vinto a tavolino il primo turno ad eliminazione diretta, in seguito al ritiro da parte dei lettoni Plavins-Tocs, sono riusciti ad avere la meglio degli iberici Herrera-Gavira 2-1 (21-18, 15-21, 15-7). Qui, dopo essere partiti bene, i due azzurri hanno subito il ritorno della coppia spagnola che aveva chiuso la pool al primo posto davanti a Rossi-Carambula. Nel tie-break, però, è uscita fuori la determinazione e la voglia di Daniele e Lupo di proseguire il percorso europeo e al termine di un set dominato hanno conquistato un posto tra le migliori otto.

Menegatti-Orsi Toth si fermano ai quarti di finale

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth nei Campionati Europei di Mosca. Nella giornata di oggi, dopo aver superato le russe Birlova-Ukolova al tie-break 2-1 (17-21, 21-18, 15-13) negli ottavi di finale, non sono riuscite a bissare il successo nella gara che valeva un posto tra le migliori quattro, uscendo sconfitte contro le spagnole Liliana-Elsa 1-2 (20-22, 27-25, 11-15).

Una sconfitta che non toglie comunque il buon percorso della coppia tricolore in questa rassegna continentale, perché arrivata al termine di una gara combattuta ed equilibrata dall’inizio alla fine, ma nella quale le due azzurre sono mancate nelle battute finali, con le avversarie che sono state in grado di trovare il guizzo decisivo. Il quinto posto ottenuto, dunque, eguaglia il risultato ottenuto poco più di un mese fa ai Campionati Mondiali di Amburgo.

Rossi-Carambula fermati dalla sfortuna negli ottavi di finale

Nulla da fare per Rossi-Carambula, che nel match contro i cechi Perusich- Schweiner hanno dovuto abbandonare il campo dopo il secondo set e sul punteggio di 1-1 (21-19, 10-21) a causa di un problema fisico riscontrato da Adrian Carambula. L’atleta italiano, infatti, ha accusato un risentimento dopo l’infortunio che gli aveva già causato qualche problema nei Mondiali di Amburgo, chiusi peraltro con un buon quinto posto.

Nel primo turno ad eliminazione diretta, la coppia tricolore era riuscita ad avere la meglio sui lettoni Samoilovs-Smedins 2-1 (19-21, 22-20, 18-16) al termine di un match molto tirato e combattuto e che li aveva visti prevalere al tie-break.

