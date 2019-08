Europa League – Sorteggio playoff tosto per il Torino: sulla strada dei granata c’è il Wolverhampton

Il sorteggio dei playoff di Europa League non sorride al Torino: dopo il match contro lo Shakhtyor Soligorsk, i granata potrebbero incontrare il Wolverhampton

Mettiamola così: poteva andare meglio. Il sorteggio dei playoff di Europa League non sorride al Torino. La sfida contro Shakhtyor Soligorsk sembra una formalità, ma il match del terzo turno, contro la vincente di Pyunik-Wolverhampton, sembra di tutt’altra pasta. I ragazzi di Mazzarri, con grande probabilità, dovranno vedersela con la formazione inglese che da pochi giorni ha fra le sue fila l’ex Milan Patrick Cutrone. Il Wolverhampton era una delle squadre da evitare: formazione solida e discretamente talentuosa, capace di arrivare 7ª in Premier League ma con davanti big del calibro di City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal e United. Non proprio le ultime arrivate…

Di seguito gli abbinamenti:

Percorso “campioni” (8 partite)

Vinc. Maccabi Tel Aviv (Isr)/ Suduva (Lit)- Perd. Gnk Dinamo (Cro)/ Ferencvaros (Ung).

Perd. Stella Rossa (Ser)/ Copenaghen (Dan)-Vinc. Riga (Let)/ Hjk Helsinki (Fin).

Perd. Cluj (Rom)/Celtic (Sco)-Vinc. Sheriff Tiraspol (Mol)/Aik (Sve).

Vinc. Ararat (Arm)/Saburtalo (Geo)-Vinc. Dudelange (Lus)/Nomme Kalju (Est).

Vinc. Ludogorets (Bul)/The New Saints (Gal)-Perd. Maribor (Slo)/Rosenborg (Nor).

Vinc. Sutjeska (Mon)/Linfield (Nord Irl.)-Perd. Apoel Nicosia (Cip)/Qarabag (Aze).

Vinc. Slovan Bratislava (Slk)/Dundalk (Irl)-Perd. Paok Salonicco (Gre)/Ajax (Ola).

Vinc. Astana (Kaz)/Valletta (Mal)-Vinc. Sarajevo (Bos)/ Bate Borisov (Bie).

Percorso “piazzate” (13 partite)

Vinc. Un. Craiova (Rom)/Aek Atene (Gre)-Vinc. Sparta Praga (R. Ceca)/ Trabzonspor (Tur).

Vinc. TORINO(Ita)/Shakhtyor S. (Bie)-Vinc. Pyunik (Arm)/Wolverhampton (Ing).

Vinc. Mariupol (Ucr)/Az Alkmaar (Ola)-Vinc. Antwerp (Bel)/Viktoria Plzen (Rep. Ceca).

Vinc. Lok. Plovdiv (Bul)/Strasburgo (Fra)-Vinc. Vaduz (Lie)/Eintracht Francoforte (Ger).

Vinc. Legia Varsavia (Pol)/Atromitos (Gre)-Vinc. Midtjylland (Dan)/Rangers Glasgow (Sco).

Vinc. Fcsb (Rom)/Mladá Boleslav (Rep. Ceca)-Vinc. Ventspils (Let)/Vitoria Sc (Por).

Vinc. Haugesund (Nor)/Psv Eindhoven (Ola)-Vinc. Austria Vienna (Aut)/Apollon L. (Cip).

Vinc. Feyenoord (Ola)/Dinamo Tbilisi (Geo)-Vinc. Norrkoeping (Sve)/Hapoel Beer-Sheva (Isr).

Vinc. Aek Larnaca (Cip)/Gent (Bel)-Vinc. Rijeka (Cro)/Aberdeen (Sco).

Vinc. Lucerna (Svi)/Espanyol (Spa)-Vinc. Cska Sofia (Bul)/ Zorya L. (Ucr).

Vinc. Partizan Belgrado (Ser)/Malatyaspor (Tur)-Vinc. Molde (Nor)/Aris (Gre).

Vinc. Broendby (Dan)/Braga (Por)-Vinc. Thun (Svi)/Spartak Mosca (Rus).

Vinc. Malmoe (Sve)/Zrinjski (Bos)-Vinc. Neftçi (Aze)/Bnei Yehuda Tel Aviv (Isr).

