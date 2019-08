Europa League – Un petardo colpisce l’arbitro di Craiova-Honved, ambulanza in campo: i romeni rischiano grosso [VIDEO]

Un finale che fa male al calcio, un episodio increscioso che rovina il match di Europa League tra Universitatea Craiova e Honved. La squadra di Sannino esce di scena dopo i rigori, ma prima dei tiri dal dischetto succede l’impensabile: un petardo stordisce l’arbitro del match, il nordirlandese Arnold Hunter, che si accascia e lascia il terreno di gioco in ambulanza. Sostituito dopo uno stop di mezz’ora dal quarto uomo Robinson, la gara termina con la vittoria dei romeni, che potrebbero però subire la sconfitta a tavolino.

BREAKING: Here’s the video of the crazy incidents in Craiova, where Northern Irish ref Hunter was hit in the head by a lighter, after a flare exploded right next to him. He went off injured. Game was seconds away from getting called off, but the local police couldn’t… pic.twitter.com/gpW0RAzh6k

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 1, 2019