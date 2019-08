Elia Viviani sul tetto d’Europa, lo scettro europeo rimane in Italia! Splendido trionfo in Olanda

Elia Viviani d’oro agli Europei di ciclismo 2019: l’azzurro beffa Lampaert nella volata finale, che festa italiana in Olanda!

L’Italia festeggia in Olanda! E’ Elia Viviani il nuovo campione europei di ciclismo: l’azzurro ha tagliato per primo il traguardo della prova elite uomin ad Alkmaar, facendo così restare in Italia lo scettro europeo dopo il successo di Matteo Trentin. Viviani ha interpretato al meglio la gara, piazzandosi con i migliori all’inizio dell’ultimo giro e tenendo duro fino al traguardo finale.

Dopo l’attacco di Lampaert, Viviani non si è lasciato cogliere impreparato, mentre Ackermann si è staccato, lasciando ai suoi colleghi la sfida per l’oro europeo. Sul finale Viviani è riuscito ad avere la meglio sul suo rivale, battendolo il volata e alzando le braccia al cielo per la speciale vittoria. Secondo posto dunque per il belga Lampaert, che ha mollato a pochi metri dal traguardo, bronzo invece per Ackermann.

