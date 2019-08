Dzeko rinnova con la Roma e Nainggolan si congratula: i tifosi dell’Inter si arrabbiano, scoppia la polemica social

Edin Dzeko rinnova con la Roma e riceve gli auguri di Radja Nainggolan: il messaggio fa infuriare i tifosi dell’Inter e il calciatore fa chiarezza sui social

Dopo diverse settimane di trattative, nelle quali è stato messo sul mercato, Edin Dzeko ha deciso di firmare il rinnovo di contratto propostogli dalla Roma. I giallorossi hanno nuovamente resistito alle offerte delle altre squadre, il bosniaco ha reso più saldo l’amore verso squadra e città, come già accaduto nel recente passato. A Dzeko sono arrivati tanti messaggi di auguri e congratulazioni dopo la firma, fra i quali anche quelli di Radja Nainggolan: gesto poco apprezzato dai tifosi dell’Inter. I supporter nerazzurri ci hanno visto un messaggio fra le righe, quasi un ‘bravo, non andare all’Inter‘, una sorta di ripicca contro la società che lo ha scaricato qualche settimana fa.

Il calciatore ha però fatto chiarezza su Instagram: “non ho mai offeso l’Inter e mai lo farò. Non si possono fare i complimenti a Dzeko? Cosa c’entra con l’offendere l’Inter? Ma nel 2019 siamo tutti impazziti? Arriva Lukaku all’Inter ed essendo un amico gli dico ‘auguri e spacca tutto’. Lo stesso vale per Dzeko, che è un mio amico. Per Lukaku mi dicono sei un grande e per Dzeko mi dicono che sono uno stronzo. Ma allora sono io quello finto o quelli che prima dicono bravo poi ti mandano a fanculo? La società non c’entra niente, è solo amicizia con ex compagni. Lezioni di vita, almeno per chi vuole capire…“.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo