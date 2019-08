Duck-hee Lee nella storia: il 21enne sudcoreano è il primo sordo a vincere un match ATP

Duck-hee Lee riesce nell’impresa: è il primo tennista sordo a conquistare un match ATP

Non era mai successo prima d’oggi, che un tennista sordo vincesse un match ATP. Duck-hee Lee ha fatto la storia. Il tennista sudcoreano, sordo dalla nascita, ha trionfato oggi nel torneo ATP di Winston-Salem, battendo in due set lo svizzero Laaksonen. Primo successo nel circuito per il 21enne di Jecheon entrato nella storia del tennis: Duck-hee Lee è riuscito a superare delle difficoltà non indifferenti e a riuscire ad ottenere una vittoria speciale.

Il sudcoreano ha spiegato quanto possa essere complicato giocare senza sentire le chiamate dei giudici di linea e gli aggiornamenti del punteggio dell’arbitro.

“La gente mi prendeva in giro per la mia disabilità, mi dicevano che non avrei dovuto giocare, è stato davvero difficile, ma i miei amici e la mia famiglia mi hanno aiutato ad andare avanti, volevo mostrare a tutti che potevo farlo“, ha affermato. “Il mio messaggio per i non udenti è quello di non scoraggiarsi: se si vuole, si può fare qualsiasi cosa“, ha aggiunto il sudcoreano.

Lee riesce a giocare anche grazie all’aiuto del contatto visivo col suo coach e, ogni tanto deve fare i conti anche con chi non conosce la sua disabilità e gli parla: “allora io mi indico l’orecchio, per far capire che sono sordo. Non voglio compassione. Nè essere trattato come un giocatore diverso. Sono un professionista del tennis. Punto“.

