“Dove effettuo il servizio?”, Kyrgios chiede ‘consiglio’ ad un fan sul set point contro Tsitsipas… e vince [VIDEO]

Nick Kyrgios dà spettacolo nella semifinale dell’ATP di Washington: il tennista australiano chiede ‘consiglio’ ad un fan su dove servire sul set point, vince il match e va a ringraziarlo

Talento sconfinato, tanto quanto le sue abilità da showman. Nick Kyrgios sa come intrattenere il pubblico che ai suoi match non si annoia mai. Fin qui si era limitato ad offrire solo uno spettacolo in cui i tifosi erano ‘passivi’, pronti a stupirsi per una sua giocata eccezionale, quanto a rumoreggiare se tira la bottiglietta contro l’arbitro. Questa volta però, il tennista aussie ha deciso di rendere protagonisti i tifosi presenti nelle prime file. Sul set point della semifinale dell’ATP di Washington contro Tsitsipas, non proprio un avversario qualunque, Kyrgios si è avvicinato ad un fan chiedendo ‘consiglio’ su dove servire: il servizio è stato eseguito alla perfezione e alla risposta del greco ha fatto seguito il colpo che ha deciso il match. Kyrgios è dunque corso a ringraziare il tifoso, suo coach (lui che è senza coach da tempo immemorabile) per una notte.

