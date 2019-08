Una sfida mai vista prima! Scherma vs Boxe, Diletta Leotta filma tutto: Scardina contro… Rossella Fiamingo [VIDEO]

Rossella Fiamingo sfida Scardina: a bordo piscina un match inedito tra l’amica ed il fidanzato di Diletta Leotta

Con Diletta Leotta non ci si annoia mai: la bella giornalista siciliana è in vacanza e si diverte con amici e… fidanzati. Se fino a ieri la sexy presentatrice ha postato foto e video in compagnia di belle fanciulle, è arrivato finalmente anche un video nel quale compare il suo nuovo fidanzato. Il pugile Scardina è stato immortalato da Diletta Leotta in una sfida mai vista prima: la boxe ha infatti incontrato la scherma a bordo piscina. Rossella Fiamingo, munita di infradito al posto della sua amata spada, ha risposto ai colpi del suo avversario.

