Diletta Leotta bollente in costume da bagno: fan scatenati, spunta anche il commento del ‘suo’ Scardina [FOTO]

Diletta Leotta fa impazzire i fan sui social con uno scatto bollente in costume da bagno

Diletta Leotta si sta godendo un po’ di meritato relax: la giornalista siciliana si trova in vacanza con le amiche, ma in barca non manca la sua dolce metà, Daniele Scardina, il noto pugile col quale è fidanzata da poco tempo. Diletta Leotta, sotto i riflettori per la sua nuova storia d’amore, fa impazzire i follower sui social, con video di sexy balli e scatti hot.

Oggi, a far scatenare i fan della giornalista, è una foto bollente: costume da bagno brillantinato e scollatissimo e posa sensuale per Diletta Leotta. Tra i vari commenti anche quello del suo fidanzato che ha pubblicato l’emoticon di una sirenetta.

