Davide Astori sul braccio del capitano della Fiorentina anche nel 2019-20: la Lega ha confermato la deroga per i Viola

La Fiorentina sorride: confermata dalla Lega la deroga per indossare la fascia da capitano di Davide Astori

Buone notizie per la Fiorentina: la Lega ha confermato la deroga per il club viola, che potrà continuare ad indossare la fascia da capitano di Davide Astori. “La Fiorentina comunica con grande piacere che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del club viola di continuare ad usare anche per la stagione 2019-20 la fascia da capitano di Davide Astori“, scrive il club toscano.

La fascia mostra la scritta DA13 ed i 4 simboli dei quattro quarteri che rappresentano il calcio storico a Firenze. una deroga dovuta al fatto che dalla scorsa stagione la Lega ha vietato alle squadre di indossare fasce da capitano personalizzate.

