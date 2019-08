Dakar 2020, Fernando Alonso scioglie le riserve: si ricompone il binomio con il team Toyota Gazoo Racing

Il pilota spagnolo effettuerà una serie di test nei prossimi mesi per prepararsi al meglio in vista della Dakar 2020, a cui parteciperà al volante di una Toyota

Fernando Alonso ha deciso, nel 2020 parteciperà per la prima volta alla Dakar al volante di una Toyota. Dopo il successo nel WEC, il binomio che coinvolge il pilota spagnolo e la Casa giapponese si prepara per una nuova appassionante sfida, che richiede però un allenamento specifico e un programma dettagliato.

Per questo motivo Fernando Alonso parteciperà ad una serie di test, per farsi trovare pronto per questo nuovo capitolo della sua carriera: “sono davvero entusiasta di continuare la mia avventura con Toyota Gazoo Racing. Insieme abbiamo ottenuto così tanto da quando ho guidato per la prima volta una Toyota a novembre 2017, con le nostre due vittorie consecutive a Le Mans, la vittoria del team nel Campionato mondiale di endurance ed il titolo piloti con i miei compagni di squadra Sebastien e Kazuki. Ho avuto un assaggio del rally off-road all’inizio di quest’anno che mi ha lasciato la motivazione giusta a voler proseguire e migliorare. Sapevo che sarebbe stata un’esperienza completamente diversa, ma l’Hilux è stato semplicemente fantastico: abbiamo preso velocità costantemente, imparando giro dopo giro. Non vedo davvero l’ora di iniziare i test, conoscere l’Hilux e lavorare con il team. Ho sempre sostenuto che voglio perseguire nuove sfide in diverse discipline e sono in una grande squadra per farlo“.

Questo il comunicato del team Toyota: “dopo una stagione di successo nel WEC, Fernando Alonso e Toyota Gazoo Racing uniranno nuovamente le forze nei prossimi mesi per una serie di test con la Toyota Hilux, un veicolo che prevede di partecipare alla prossima Dakar. Nei prossimi mesi Fernando Alonso, che cerca di espandere la sua già vasta esperienza automobilistica entrando in nuove discipline, lavorerà a stretto contatto con il nostro team Dakar nell’ambito di un intenso programma di allenamento e test con la Hilux, in Europa come in Africa e in Medio Oriente, per familiarizzare con l’impegnativa disciplina del rally-raid. Alonso condurrà una sessione di prove nei deserti del Sudafrica dal 20 al 23 agosto per poi partecipare, come prova non competitiva, al prossimo Rally Harrismith 400 il 13 e 14 settembre”.

Valuta questo articolo