Una crociera con la campionessa Mara Navarria: tutti i dettagli della Fencing Cruise 2019 targata Costa Croiere

Costa Crociere e Mara Navarria ti invitano alla Fencing Cruise 2019: nel tragitto che toccherà Spagna, Francia e Itaia, sarà interamente dedicato agli amanti della scherma

Costa Crociere e Mara Navarria Media Relations & PR presentano la prima edizione di Fencing Cruise con la campionessa di spada Mara Navarria: dal 24 al 28 ottobre 2019 quattro giorni di crociera con Costa Magica.

Si partirà alla volta di Barcellona, con la sua movida e i suoi colori e raggiungeremo la capitale della Catalunya dopo un rilassante giorno di navigazione in cui potremo allenarci insieme a Mara. Quindi partiremo alla volta di Marsiglia da dove scoprire la Provenza e la Costa Azzurra. Infine ritorno a Savona, con tutto il tempo per divertirsi e allenarsi insieme alla nostra campionessa!

Un evento dedicato a tutti gli amanti della scherma: chi la pratica da sempre, solo qualche volta, o che vorrebbe impararla; un esclusivo camp a bordo che vi conquisterà per la sua originalità e per la prestigiosa presenza di Mara Navarria, campionessa del Mondo 2018.

Mara e il suo staff, composto dal maestro Roberto Cirillo e dal preparatore fisico Andrea Lo Coco, vi attendono a bordo di Costa Magica in un itinerario breve ma di grande fascino tra Francia e Spagna.

La giornata sarà così suddivisa tra attività collegate alla pratica tecnica e tattica di spada e a sessioni di preparazione fisica specifica in uno scenario indimenticabile come il Mediterraneo. Sarà possibile, per chi è neofita, provare lo sport olimpico italiano più vincente di sempre direttamente da uno delle più importanti atlete italiane e mondiali per prepararsi alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.

