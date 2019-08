Cristiano Ronaldo svela un curioso aneddoto: “ecco cosa ha detto mio figlio quando ha visto la casa dove vivevo a Lisbona”

Cristiano Ronaldo e la visita alla sua casa di Lisbona col figlio Cristiano Junior: il racconto dell’attaccante portoghese

Cristiano Ronaldo ha faticato duramente per arrivare in alto: concentrazione, sudore e tanto coraggio hanno portato l’attaccante portoghese a raggiungere obiettivi strepitosi. CR7, da giovane, non navigava di certo nell’oro e abitava in una modesta pensione a Lisbona. Tempo fa, Ronaldo ha portato il figlio Cristiano Jr a visitare la casa dove abitava da piccolo e oggi ha raccontato in una tv portoghese come ha reagito il figlio: “papà, ma tu vivevi qui? Non ci poteva credere. Mi faceva piacere fargli vedere dove sono cresciuto per qualche tempo. Cristianinho lo avevo già portato a Madeira e quindi gli ho fatto vedere la vecchia pensione di Lisbona. C’erano le stesse persone che vi lavoravano allora e anche io sono rimasto colpito“.

