Cristiano Ronaldo, che stoccata a Messi: “la differenza fra me e lui? Io ho cambiato squadra e ho vinto la Champions”

Cristiano Ronaldo elogia il talento di Messi, ma non gli risparmia una stoccata: il campione portoghese sottolinea come lui abbia cambiato più volte squadra e abbia continuato a vincere

Cristiano Ronaldo o Leo Messi? Scegliere chi è più forte fra i due è una delle scelte più ardue con le quali il tifoso è chiamato a confrontarsi, un po’ come quando si è bambini e tocca rispondere alla domanda: “vuoi più bene a mamma o a papà?“.

Due fuoriclasse eccezionali, capaci di dominare il calcio dell’ultima decade facendo incetta di trofei nazionali ed internazionali, record personali e il tanto ambito Pallone d’Oro, vinto a più riprese quasi fosse una formalità. Ma c’è un reale parametro sul quale confrontare Cristiano Ronaldo e Leo Messi? Il fuoriclasse portoghese ci prova ai mirofoni di Dazn, facendo un paragone fra le due carriere e, pur riconoscendo i meriti del rivale, non gli risparmia una stoccata: “la differenza tra me e Messi è che io sono andato in diversi club e ho vinto la Champions. Sono stato capocannoniere della Champions League sei volte di seguito, non ci sono molti giocatori che hanno vinto cinque volte la Coppa. Mi identifico con questa competizione. Messi è un giocatore eccellente, non verrà ricordato solo per i Palloni d’Oro, ma anche per l’essere sempre al top, anno dopo anno, come me”.

