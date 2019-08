Cristiano Ronaldo o Messi? Blatter non ha dubbi: “CR7 è robotico, ma Leo è il migliore”

Joseph Blatter esprime il suo parere sul duello Cristiano Ronaldo-Leo Messi: l’ex presidente FIFA preferisce il talento dell’argentino

Cristiano Ronaldo e Leo Messi sono i due giocatori che hanno monopolizzato l’ultimo decennio del calcio mondiale. Il fuoriclasse portoghese e quello argentino hanno fatto incetta di Champions League e Palloni d’Oro quasi fosse normale vincere più volte due trofei che, in passato, giocatori di grande talento hanno solo sognato. Ronaldo e Messi si dividono anche il posto di ‘migliore al mondo’ secondo i fan: da una parte la potenza fisica, le prestazioni atletiche sovrumane e il senso del gol di CR7; dall’altra la classe sopraffina e il talento innato della ‘Pulce’.

Scegliere è davvero difficile, ma non per Joseph Blatter. L’ex presidente della FIFA, intervistato da Infobae: “l’ho detto in passato a una conferenza ad Oxford che Leo e Cristiano sono entrambi molto bravi, ma Messi è il figlio che qualsiasi madre ha sognato mentre Ronaldo è più robotico. Cristiano non l’ha presa bene, nemmeno il presidente del Real che mi ha ribadito che sono un membro onorario del Real. Questa cosa lo ha fatto arrabbiare di più”.

