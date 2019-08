Domenica di relax sul green per CR7: Cristiano Ronaldo si dà al golf con la famiglia dopo il debutto stagionale

Domenica sul green per Cristiano Ronaldo: dopo i primi tre punti stagionali, l’attaccante portoghese si dà al golf con l’intera famiglia

Buona la prima per la Juventus: la squadra di Maurizio Sarri, costretto a saltare l’esordio stagionale per salvaguardare la sua salute, ha trionfato contro il Parma grazie ad una rete di Chiellini. Cristiano Ronaldo è riuscito ad essere protagonista nel match di debutto, ma gli è stato annullato un gol dalla VAR per un fuorigioco millimetrico.

Soddisfatto comunque dei primi tre punti portati a casa, l’attaccante portoghese si è rilassato ieri, nella domenica post match, giocando a golf con la famiglia. Cristiano Ronaldo è tornato sul green, festeggiando il successo della sua Juventus con una domenica di golf al Royal Park i Roveri di Torino, circolo della famiglia Agnelli, in compagnia della sua Georgina e dei suo quattro figli.

Valuta questo articolo