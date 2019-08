Dalla Corea alla Svezia per Cristiano Ronaldo! Il viaggio di Kwak, il fan deluso da CR7: “perchè non hai giocato a Seul?” [VIDEO]

I fan coreani sono rimasti molto delusi dalla mancata presenza di Cristiano Ronaldo a Seul: Kwak Ji-hyuk, un temerario tifoso di CR7, ha deciso di viaggiare dalla Corea alla Svezia per incontrarlo e chiedergli un chiarimento

Cristiano Ronaldo rischia di diventare un ‘nemico pubblico’ della Corea, almeno di quella parte interessata al calcio. Di recente, il fuoriclasse portoghese avrebbe dovuto disputare almeno 45 minuti (da contratto), nell’amichevole giocata dalla Juventus a Seul: partita per la quale i tifosi asiatici hanno speso una cifra considerevole per ammirare da vicino CR7. L’ex Real Madrid però è rimasto tutto il tempo seduto in pachina a causa di un affaticamento muscolare. I tifosi hanno protestato a gran voce, mettendo in atto una vera e propria class action per farsi rimborsare il biglietto.

Uno di loro ha deciso di fare qualcosa di memorabile. Il giovane Kwak Ji-hyuk, grande tifoso di Cristiano Ronaldo, ha viaggiato dalla Corea alla Svezia per chiedere un chiarimento a CR7 sul perchè non sia sceso in campo. Il ragazzo ha ripreso tutto il suo viaggio, postandolo su YouTube e totalizzando oltre 3 milioni di visualizzazioni, seppur il suo incontro con Cristiano Ronaldo non sia andato secondo i piani. Alla domanda: “perchè non hai giocato in Corea?“, Cristiano Ronaldo non lo ha degnato di uno sguardo, dunque il ragazzo ha commentato deluso: “sei sempre gentile con i tifosi, perché lo hai fatto?“. Ma Kwak non si è perso d’animo: ha già in programma un viaggio in Italia per veder giocare Cristiano Ronaldo dal vivo e confrontarsi nuovamente con lui!

