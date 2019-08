Copa America, mano pesante della Conmebol nei confronti di Messi: arriva una dura squalifica per la Pulce

Dopo le pesantissime dichiarazioni espresse durante la Copa America, la Conmebol ha deciso di punire Messi con una pesante squalifica

Mano pesante della Conmebol nei confronti di Lionel Messi, l’argentino infatti è stato punito con tre mesi di squalifica e una multa di 50 milan dollari per le dichiarazioni espresse subito dopo le gare di Copa America contro Brasile e Cile.

La Pulce aveva anche disertato la premiazione dopo la conquista del terzo posto dell’Argentina, scagliandosi contro la Federazione: “la corruzione, gli arbitri e tutto il resto non ci hanno permesso di arrivare in finale“. Nell’occasione Messi era stato espulso per uno screzio con Medel, ricevendo una giornata di squalifica e 1500 dollari di multa. I tre mesi di squalifica scatteranno dalla giornata di oggi, dunque l’argentino salterà le amichevoli contro Cile (5 settembre), Messico (10 settembre) e Germania (9 ottobre).

