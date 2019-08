Ciclismo – La Vuelta di Spagna ricorda Bjorg Lambrecht: minuto di silenzio all’inizio della seconda tappa

La Vuelta di Spagna ricorda la memoria di Bjorg Lambrecht, il ciclista scomparso durante il Giro di Polonia: minuto di silenzio al via della seconda tappa

La Vuelta di Spagna ricorda la memoria di Bjorg Lambrecht, il giovane ciclista della Lotto-Soudal morto a inizio agosto in un tragico incidente durante il Giro di Polonia. Lambrecht avrebbe dovuto partecipare alla prestigiosa corsa spagnola. Prima dell’inizio della seconda tappa verrà tributato un minuto di silenzio. Giovedì scorso, in occasione delle presentazione delle squadre a Torrevieja, i corridori della Lotto-Soudal avevano ricordato il loro compagno presentandosi sul podio con una sagoma di cartone in sua memoria.

