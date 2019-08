Ciclismo, visita a sorpresa per Pozzovivo a Lugano: selfie e sorrisi in ospedale con Vincenzo Nibali [FOTO]

Lo Squalo ha fatto visita a Pozzovivo in ospedale a Lugano, dove il corridore è ricoverato dopo l’incidente che lo ha visto protagonista nei pressi di Cosenza

Selfie e sorrisi per Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali ieri a Lugano, lo Squalo è infatti andato a fare visita al proprio compagno di squadra in ospedale, dove è ricoverato in seguito alle fratture riportate dopo l’incidente che lo ha visto protagonista a Cosenza.

Un bellissimo gesto quello del corridore siciliano, che ha immortalato il momento con una foto postata poi tra le proprie Instagram Stories. “Il Pozzo è sorridente” la didascalia di Nibali, accompagnata da un particolare sondaggio per chiedere ai propri tifosi una reazione allo scatto che proponiamo qui a corredo…

