Trek-Segafredo, ufficiale l’ingaggio di Vincenzo Nibali: insieme a lui anche il fratello Antonio [VIDEO]

Il team statunitense ha ufficializzato l’arrivo dei fratelli Nibali, che si legano alla Trek per i prossimi due anni

Vincenzo Nibali e il fratello Antonio sono ufficialmente due corridori della Trek-Segafredo, l’annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi tramite due video postati nel profilo ufficiale del team statunitense. Prima lo Squalo e poi il fratello hanno salutato i propri nuovi tifosi, ringraziando al tempo stesso anche la Bahrain-Merida, con cui lo Squalo ha conquistato la Milano-Sanremo e Il Lombardia, oltre a due tappe e due podi finali al Giro d’Italia, una tappa al Tour de France e una alla Vuelta a España. Prima di salutare la formazione asiatica, Nibali parteciperà al Tour of Deutschland e alle due gare canadesi del World Tour, per poi tornare in Italia per disputare le varie classiche di un giorno.

💥 Team News 💥 We can now officially confirm this guy! ⤵️@vincenzonibali pic.twitter.com/eXyOGvQ6Wr — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) August 8, 2019

