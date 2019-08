Ciclismo – Sam Bennet vince in volata la prima tappa del BinckBank Tour

Sam Bennett vince la prima tappa del BinckBank Tour 2019: il ciclista della Bora-Hansgrohe batte in volata Theuns e Tenissen

La prima tappa del BinckBank Tour 2019 va a Sam Bennett. Il ciclista irlandese della Bora-Hansgrohe ha trionfato sul traguardo di Hulst precedendo in volata Edward Theuns (Trek-Segafredo) e Mike Teunissen (Jumbo-Visma) che, teoricamente, avrebbe dovuto preparare la volata per il quotatissimo Dylan Groenewegen, finito mestamente in settima posizione.

