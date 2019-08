Ciclismo – Quarto colpo di mercato della Cofidis: arriva Simone Consonni

Quarto colpo di mercato in casa Cofidis: ingaggiato con un biennale l’ex UAE Emirates Simone Consonni

Cofidis scatenata sul mercato! La formazione francese ha messo a segno il suo quarto colpo: dopo gli arrivi di Guillaume Martin, Elia Viviani e Fabio Sabatini, l’ultima firma è quella dell’italiano Simone Consonni, che si è legato al team con un biennale. Attualmente in forze alla UAE Emirates, il 24enne corridore bergamasco ha vinto l’anno scorso una tappa al Giro di Slovenia. Tre volte bronzo ai Mondiali su pista, l’azzurro vanta anche un argento ai Mondiali in linea under 23 di Richmond 2015.

