Ciclismo, Peter Sagan rinuncia alla Vuelta di Spagna: l’obiettivo dello slovacco sono i Mondiali

Non ci sarà Peter Sagan alla prossima edizione della Vuelta di Spagna, il corridore della Bora ha deciso di saltare anche la corsa a tappe spagnola dopo gli Europei di Alkmaar, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per i Mondiali in programma in Inghilterra.

Il prossimo appuntamento dello sprinter slovacco sarà il 25 agosto all’EuroEyes Cyclassics Hamburg, dopodiché volerà in Canada per prendere parte al Grand Prix de Québec e al Grand Prix de Montréal, prima di correre il Gooikse Pijl in Belgio. Sarà questo l’ultimo appuntamento di Sagan prima dei Mondiali, come sottolineato dal suo allenatore ai microfoni di Pravda.sk: “dopo il Tour de France, Peter ha preso parte a un importante evento ciclistico promozionale a Panama. In questi giorni, ha un programma leggermente più rilassato e poi si focalizzerà principalmente sulla preparazione per l’ultimo obiettivo della stagione, che saranno i Mondiali”.

