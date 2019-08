Morte Gimondi – Il commosso ricordo di Cassani: “me ne innamorai a 7 anni”

Davide Cassani ricorda il suo idolo Felice Gimondi a quasi una settimana dalla sua improvvisa scomparsa

E’ passata quasi una settimana dall’improvvisa scomparsa di Felice Gimondi, ma il vuoto lasciato dalla morte dell’ex ciclista è impossibile da colmare. In tantissimi sono stati presenti ai funerali dell’ex campione italiano, pochi giorni fa nella sua Paladina, tra questi anche il ct azzurro Cassani. “La settimana scorsa ho perso il mio idolo e campione, l’unico per cui abbia mai fatto il tifo“, ha affermato al 40° Meeting di Rimini.

“A 7 anni mio padre mi portò a Imola e me lo indicò. Quando lo vidi passare me ne innamorai e da allora ho cominciato a tifare per lui. Quel giorno me lo ricordo ancora con nitidezza: aveva la maglia azzurra, i capelli indietro, le braccia piegate ed era sempre attento a guardarsi intorno perchè era già in volata. Due anni dopo il Giro d’Italia venne a Faenza e io mi feci portare all’albergo di Gimondi e attesi 2 ore, ma non uscì. Nel 1973, il 2 settembre quando vinse il mondiale, c’era il matrimonio di mio zio e io dissi ai miei genitori che non sarei andato per guardare quella gara. Così mi lasciarono a casa a guardarlo. Io iniziai a correre quando Gimondi vinse il suo 3° giro d’Italia. Gimondi ha segnato e riempito di sogni la mia infanzia“, ha ricordato Cassani.

“Era qualcosa che amavo e l’altro giorno ho sofferto quando è morto l’idolo della mia infanzia. Anche quando ho avuto l’onore di diventare suo amico e di lavorarci, per me era sempre Gimondi il mio mito. Gimondi non ha mai mollato e non si è mai dato per vinto. E quindi ogni volta che batteva Merckx era ancora più bello“, ha concluso.

