Ciclismo mercato, Matteo Trentin lascia la Mitchelton-Scott: è ufficiale il suo passaggio alla CCC

Il corridore trentino ha firmato con la formazione polacca, suo nuovo team dopo aver lasciato la Mitchelton-Scott

Nuova avventura per Matteo Trentin, il corridore italiano infatti lascia ufficialmente la Mitchelton-Scott per accasarsi alla CCC. Contratto annuale per il ciclista trentenne di Borgo Valsugana, pronto dunque per un altro capitolo della propria carriera.

Professionista dall’agosto 2011, nel proprio palmares Trentin conta una tappa al Giro d’Italia (nel 2016), tre al Tour de France (una nel 2013, una nel 2014 e una nel 2019) e quattro alla Vuelta a España (nel 2017). L’italiano ha anche trionfato due volte nella Parigi-Tours (nel 2015 e nel 2017) prendendosi inoltre un’edizione dei Campionati europei su strada (nel 2018).

Valuta questo articolo