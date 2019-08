Ciclismo, Fausto Masnada approda nel World Tour: ufficiale il passaggio del bergamasco al CCC Team

L’ex corridore dell’Androni Giocattoli ha firmato un biennale con la formazione polacca, entrando dunque a far parte del World Tour

Nuova avventura per Fausto Masnada, il corridore bergamasco infatti lascia l’Androni Giocattoli-Sidermec per trasferirsi al CCC Team, formazione del World Tour.

Un traguardo prestigioso per il ciclista 25enne, che ha firmato con la squadra polacca un contratto biennale a partire dal 2020: “arrivare in un team del World Tour era il mio obiettivo sin da inizio stagione, per cui sono felice di unirmi dal 2020 alla CCC“. Masnada, professionista dal 2017, arriva al CCC Team grazie ad una buona stagione svolta finora, condita dal terzo posto generale nel Giro di Sicilia e da due tappe vinte al Tour of The Alps.

