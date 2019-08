Incidente Pozzovivo – Il corridore della Bahrain trasferito all’ospedale di Lugano: domani un nuovo intervento

E’ passato qualche giorno ormai dall’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto Domenico Pozzovivo, mentre si allenava per la Vuelta di Spagna nelle strade di Cosenza. Dopo essere stato ricoverato nella città calabrese, dove il ciclista di Policoro è stato sottoposto ad un primo intervento, Pozzovivo è stato trasferito ieri a Lugano, dove una nuova operazione chirurgica lo attende.

E’ stata la Bahrain Merida ad aggiornare tutti i fan sulle condizioni del suo corridore, con una nota ufficiale:

Il ciclista della Bahrain Merida, Domenico Pozzovivo, subirà un nuovo intervento chirurgico, il primo per trattare la complessa frattura al gomito. L’intervento è in programma venerdì mattina presso l’ospedale Civico Regionale di Lugano, dove ieri il pilota italiano è stato trasportato in aereo dall’Ospedale di Cosenza.

Pozzovivo ha già subito un intervento chirurgico di 5 ore lunedì, per stabilizzare la frattura della gamba con un sistema di asta esterno e la frattura del braccio, dopo essere stato gravemente ferito in un incidente di allenamento, a causa di una collisione con un’auto.

Il personale medico del Team Bahrain Merida è in costante contatto con il personale medico che si occupa di Pozzovivo. Hanno parlato con il chirurgo Dr. Christian Candrian – specialista ortopedico dell’Ospedale Regionale Civico di Lugano – che confida nella possibilità di Domenico di tornare in bici. Pozzovivo è anche fiducioso che si riprenderà bene per tornare alle corse.

Tutto il Team Bahrain Merida gli augura un rapido recupero e desidera esprimere sincero ringraziamento al personale medico del team che ha assistito Pozzovivo dal momento dell’incidente, rimanendo in costante contatto con l’Ospedale e organizzando il trasporto privato dall’ospedale di Cosenza all’ospedale di Lugano