Incidente Pozzovivo – Il racconto del padre: “l’incidente? Domenico è volato sul cofano!”

Il padre di Domenico Pozzovivo racconta il terribile incidente in cui è rimasto coinvolto ieri il figlio a Cosenza

Domenico Pozzovivo è rimasto coinvolto ieri in un terribile incidente stradale: il ciclista della Bahrain Merida è stato travolto da un’auto mentre si allenava per la Vuelta di Spagna nelle strade di Cosenza, ma non è mai, fortunatamente, stato in pericolo di vita.

Trasportato in ospedale, sono subito emerse terribili conseguenze fisiche, che costringeranno il ciclista di Policoro a dover affrontare un tosto periodo riabilitativo e, ovviamente, a saltare la Vuelta di Spagna 2019. C’è chi pensa che anche la carriera di Pozzovivo sia a rischio e che visti i suoi 36 anni il corridore potrebbe decidere di appendere la bici al chiodo.

Un grande spavento per la famiglia intera, che non sta di certo affrontando un momento facile: “per fortuna Domenico non è in pericolo di vita. Questa è la cosa più importante. E’ lucido, poi caratterialmente è forte. Più di me, io sono demoralizzato e triste che non avete idea“, queste le parole del padre alla ‘rosea’.

“C’era una semicurva che chiudeva un po’ e quella macchina ha allargato, forse per la velocità alta e l’ha preso. E’ stato uno scontro frontale. Domenico è volato sul cofano. Se si considera l’incidente, è andata bene. Però la sfortuna lo perseguita un po’“, ha concluso il papà di Domenico Pozzovivo, entrando nel dettaglio della dinamica dell’incidente.

