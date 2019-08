Ciclismo, cade dal trattore e si ferisce alla fronte: Dylan Teuns costretto a saltare la Clasica San Sebastian

Il corridore della Bahrain-Merida non potrà prendere parte alla Clasica San Sebastian per una ferita alla fronte riportata dopo una caduta dal trattore

Dylan Teuns dovrà saltare la Clasica San Sebastian 2019, il corridore della Bahrain-Merida infatti si è procurato una ferita alla fronte che non gli permetterà di essere al via della corsa spagnola, in programma sabato.

Quindici i punti di sutura applicati per chiudere la ferita, causata da una caduta dal suo piccolo trattore avvenuta durante alcune operazioni di giardinaggio. Niente da fare dunque per Teuns che, dopo il successo ottenuto nella tappa del Tour de France a Planche des Belles Filles, rappresentava uno dei candidati al successo nell’attesa Clasica San Sebastian 2019.

