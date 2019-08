Ciclismo – Inchiesta Aderlass: l’UCI squalifica Petacchi, i dettagli

Petacchi squalificato dall’UCI dopo il coinvolgimento nell’inchiesta Aderlass

Brutte notizie per Alessandro Petacchi: l’ex ciclista, durante il Giro d’Italia 2019, era stato costretto a rinunciare al suo ruolo di commentatore a causa delle clamorose voci di un suo coinvolgimento nell’operazione Aderlass che ha svelato diversi casi di doping. Il 45 ex ciclista era stato sospeso dall’Unione Internazionale e, adesso, l’UCI ha decso di prendere seri provvedimenti: dopo aver raccolgo dati importantissimi provenienti dall’inchiesta austriaca, per Petacchi arriva una squalifica fino al 2021 per “uso di metodi-sostanze vietati“.

Valuta questo articolo