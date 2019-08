Ciclismo – Giulio Ciccone, foto e messaggio criptico sui social: la madre sta male?

Giulio Ciccone ha postato una particolare foto insieme alla sua famiglia e un messaggio criptico relativo ad una ‘dura prova’ da affrontare: gli indizi social e i commenti dei fan portano ad una possibile malattia della madre

Un post social diverso dal solito quello che Giulio Ciccone ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Il ciclista italiano ha postato una foto insieme ai genitori, con allegata una frase abbastanza criptica: “la salita è iniziata… ma non ci fa paura, scollineremo avanti“. Un messaggio che indica una ‘dura prova’ da affrontare, probabilmente non in prima persona ma come supporto alla madre che, nello scatto, si vede con una flebo al braccio. I commenti dei fan augurano il meglio Giulio Ciccone e alla donna lasciano spazio a pochi dubbi.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo