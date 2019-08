Ciclismo – Fuglsang rinnova: il danese sarà un corridore Astana per altri 2 anni

Fuglsang sarà un ciclista dell’Astana per altri due anni: annunciato il rinnovo del contratto del danese

Dopo la delusione del Tour de France e la brutta caduta che lo ha costretto a ritirarsi dalla Grande Boucle, per Jakob Fuglsang arriva una splendida notizia: il ciclista danese ha rinnovato il suo contratto con l’Astana per altri due anni. “L’Astana Pro Team è lieto di annunciare un nuovo accordo di 2 anni con uno dei leader della squadra, Jakob Fuglsang. Pertanto, il ciclista danese continuerà a difendere i colori Astana nel 2020 e nel 2021“, si legge in una nota pubblicata dal team kazako.

“Sono felice di stare con la squadra, perché mi sento qui come a casa. Sono stato con Astana per 7 anni e sono felice di continuare. Come tutti hanno potuto vedere quest’anno, ho davvero trovato il mio posto e ho avuto un grande team di supporto intorno a me, dai compagni allo staff e ai direttori sportivi. Quest’anno è la mia migliore stagione di sempre e sono ancora motivato a mostrare di più. Nei prossimi giorni inizierò la Vuelta, dove mi piacerebbe vincere delle tappe e provare a trovare le gambe per l’ultima parte della stagione. Sono felice che tutto abbia funzionato alla perfezione e andremo avanti insieme con il team per altri due anni.Spero di far ottenere alla squadra risultati ancora migliori in futuro“, le parole di Fuglsang.

