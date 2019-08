Ciclismo, Froome torna finalmente in sella: importanti rivelazioni del Team Ineos

A distanza di dieci settimane dall’incidente occorsogli al Giro del Delfinato, pare che Froome sia tornato finalmente ad allenarsi

La luce in fondo al tunnel ormai è vicinissima, Chris Froome ha iniziato ad allenarsi in sella alla sua bicicletta, riassaporando quelle sensazioni svanite da tempo.

Sono trascorse dieci settimane dall’incidente avvenuto durante una ricognizione precedente ad una tappa del Giro del Delfinato, una caduta rovinosa che gli ha causato fratture multiple al femore, al gomito destro e alle costole. Un lungo calvario di riabilitazione e di cure per il ‘Kenyano bianco‘, tornato finalmente ad allenarsi in pista dopo mesi difficili. Stando a quanto riferito dal Team Ineos a Cyclingweekly, Froome si è sottoposto a brevi sessioni di allenamento, utili per riprendere confidenza con la bici. E’ stata preferita al momento la pista alla strada, ma è solo questione di tempo prima che il britannico si metta alle spalle tutta questa situazione.

